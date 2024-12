Die Folgen des Rubel-Verfalls würden sich in den neuen Daten zu den Inflationserwartungen zeigen, sagte Zabotkin. Diese würden bei der nächsten Zinsentscheidung am 20. Dezember berücksichtigt. Die Zentralbank hat ihren Leitzins im Oktober auf 21 Prozent heraufgesetzt, den höchsten Stand seit 2003. Damit will sie die Inflation bekämpfen und zugleich die überhitzte Wirtschaft abkühlen. Bislang gebe es keine Anzeichen für eine nachlassende Konjunkturdynamik, sagte Zabotkin.