Dies ergibt die Quartalsanalyse der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ). Unsicherheiten trüben aber die Aussichten. Der Geschäftslageindikator für die Zentralschweizer Wirtschaft habe sich auf Anfang des dritten Quartals kaum verändert, teilte die IHZ am Montag mit. Die Wirtschaft trete zwar damit an der Stelle, dies bedeute aber auch, dass der starke Start ins 2026 im zweiten Quartal bestätigt worden sei, obwohl die Erwartungen der Unternehmen zunächst pessimistisch gewesen seien.