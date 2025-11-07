Allerdings seien die Auswirkungen der US-Zölle «noch nicht im gesamten Umfang ersichtlich». Viele Unternehmen könnten die aktuelle Situation kurzfristig überbrücken, aber nicht mittelfristig stemmen, hiess es im Communiqué weiter. Nach wie vor setze sich die IHZ für eine rasche Lösung des «Zollkonflikts» mit den USA ein.