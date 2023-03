Stratege Marko Kolanović von JPMorgan Chase & Co. warnt vor einem "Volmageddon 2.0", sollten die Kontrakte überkochen. Die "Volmageddon"-Episode vom Februar 2018 ist einer der bekannteren Fälle, in denen die Dynamik an den Derivatemärkten auf ihre Basiswerte, in diesem Fall Aktien, übergriff. Die Hauptschuldigen waren börsengehandelte Fonds, die den Anlegern den Kehrwert der Aktienvolatilität zahlen sollten.