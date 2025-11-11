Das ZEW spricht von nahezu unveränderten Erwartungen. «Allerdings ist das Stimmungsbild durch einen Rückgang der Zuversicht in die wirtschaftspolitische Handlungsfähigkeit der Regierung geprägt», kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. «Das Investitionsprogramm dürfte einen konjunkturellen Impuls geben, aber die strukturellen Probleme sind weiterhin vorhanden.»