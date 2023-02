Zhejiang Hangke Technology hat seinen Hauptsitz in der ostchinesischen Metropole Hangzhou. Das Unternehmen hat sich auf Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Nachbehandlungssystemen für wiederaufladbare Batterien spezialisiert. Seit Mitte 2019 werden die Aktien des 2011 gegründeten Unternehmens an der Börse in Shanghai gehandelt. Ende November hatte das Unternehmen die vorläufige Genehmigung durch die SIX Exchange Regulation (SER) für die Listung der GDRs an der Schweizer Börse erhalten.