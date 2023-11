Die Währungshüter seien «nicht überzeugt», dass das Zinsniveau zur Bekämpfung der Inflation ausreichend restriktiv sei, erklärte der Fed-Chef am Donnerstag in einer Rede auf einer Konferenz des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington, die zeitweise von Klimaaktivisten gestört wurde: «Wenn es angemessen sein sollte, die Geldpolitik weiter zu verschärfen, werden wir nicht zögern, dies zu tun.» Zugleich bekräftigte Powell, dass die Notenbank vorsichtig agieren werde. Die Entscheidungen würden von «Sitzung zu Sitzung getroffen». Im Kampf um Preisstabilität sei noch ein langer Weg zurückzulegen. Powell machte auf der Konferenz zugleich klar, dass die Zeiten rasanter Zinsschritte vorbei seien: «Tempo ist nicht mehr die Hauptsache», sagte der Fed-Chef und fügte an:«Natürlich wollen wir nicht zu weit gehen.»