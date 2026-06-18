Positiv sei zudem, dass Warsh trotz ⁠des politischen Drucks aus dem Weissen Haus ​bislang keine Bereitschaft signalisiert ⁠habe, die Geldpolitik vorschnell zu lockern, sagte Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei ‌Eyb & Wallwitz. «Dies stärkt zunächst den Eindruck einer unabhängigen Notenbank.» Die Herausforderung für Warsh bestehe nicht nur darin, die Inflation ‌zu kontrollieren, sondern auch das Vertrauen in die ​Qualität der Entscheidungen der Zentralbank zu bewahren.