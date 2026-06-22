Die geldpolitischen Entscheidungen der Notenbanken der USA und der Schweiz, ihre Leitzinsen unverändert zu lassen, wirken im Devisenhandel weiter nach. Am Markt wurde nach dem Stillhalten der US-Notenbank Fed auf eine Zinserhöhung in den USA im weiteren Verlauf des Jahres spekuliert. Dies sorgte beim Dollar für Auftrieb.