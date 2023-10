«Deutschland befindet sich in einer starken Position und verfügt über einen grossen finanzpolitischen Spielraum zur Erhöhung der Ausgaben», lautet das Fazit der Scope-Analysten Jakob Suwalski und Brian Marly. «Ganz anders sieht die Situation in Italien aus.» Diese wird an den Finanzmärkten derzeit genau verfolgt. Italien kämpft auch unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit einer hohen Neuverschuldung. In der ersten Jahreshälfte lag das Staatsdefizit bei 8,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. An den Finanzmärkten ist die Risikoprämie für italienische Staatsanleihen im Vergleich zur zehnjährigen deutschen Bundesanleihe kürzlich erstmals seit einem halben Jahr wieder über die Marke von zwei Prozentpunkten gestiegen. Dieser sogenannte Spread gilt als Gradmesser für die Bereitschaft der Anleger, dem italienischen Staat Geld zu leihen.