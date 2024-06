Der Chef der Österreichischen Nationalbank, Robert Holzmann, beschrieb in einem Radio-Interview eine Zinsdifferenz zwischen der Eurozone und den USA von 75 Basispunkten vor. Diese würde sich ergeben, sollte die Europäische Zentralbank (EZB) drei Zinssenkungen vornehmen und die Fed sich nicht rühren würde. In diesem Szenario werde sich der Wechselkurs Euro zu Dollar ändern und «damit auch die Inflation im Euro steigen», so Holzmann.