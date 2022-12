In der neuen Woche entscheiden die Währungshüter aus den USA, der Euro-Zone, Grossbritanniens und auch der Schweiz darüber, wie hoch sie die Zinsen im Kampf gegen die ausufernde Teuerung noch schrauben wollen. Als ausgemacht an den Börsen gilt, dass die US-Notenbank Fed am Mittwoch den Fuss vom Gaspedal nehmen wird und die Zinsen um 0,50 Prozentpunkte statt wie zuvor um 0,75 Prozentpunkte erhöhen wird. Allerdings wurden zuletzt Hoffnungen auf ein baldiges Einläuten einer Zinswende gedämpft durch starke US-Arbeitsmarktdaten bei wachsendem Lohndruck.