Risiken nicht ausblenden

Auch wenn das Risiko weiter steigender Frankenzinsen von den Marktteilnehmern derzeit als vernachlässigbar eingeschätzt wird, sollten Immobilienbesitzer diesbezüglich immer auf der Hut sein. Dies ist speziell vor dem Hintergrund angebracht, dass die SNB bei ihren Zinsentscheiden unabhängig vorgeht und somit immer für eine Überraschung gut ist. So kam die an der Sitzung vom 21. September kommunizierte Zinspause unerwartet, wurde doch am Markt in grosser Mehrheit von einer weiteren Erhöhung ausgegangen. Deshalb ist die Überlegung nicht ganz abwegig, dass die SNB an ihrer nächsten Sitzung am 14. Dezember die Zinsen doch wider erwarten erhöhen könnte - auch wenn fast alle Ökonomen derzeit darauf setzen, dass die Schweizer Leitzinsen und der Saron stabil bleiben.