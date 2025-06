Den Grund für den stärkeren Rückgang bei den kurzfristigen Zinssätzen sehen die Experten von Moneyland vor allem in der Aussicht auf weitere Zinssenkungen durch die Schweizerische Nationalbank (SNB). Die meisten Beobachter erwarteten, dass die SNB an ihrer Lagebeurteilung am 19. Juni den Leitzins auf 0 von derzeit 0,25 Prozent senken werde, heisst es. Dieser Zinsschritt sei nun in den Hypothekarzinssätzen bereits eingepreist.