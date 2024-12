Mit dem von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) im März eingeschlagenen Zinssenkungszyklus sind auch die Zinsen für Festhypotheken gesunken. Die publizierten Referenzzinsen für zehnjährige Festhypotheken liegen per 6. Dezember bei 1,55 Prozent und damit um 0,71 Prozentpunkte tiefer als noch zu Jahresbeginn, wie das Vergleichsportal Comparis in ihrer am Dienstag veröffentlichten Zinsprognose schreibt. Ende September hatte der Richtsatz bei 1,81 Prozent gelegen.