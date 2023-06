"Wir haben mit den Zinserhöhungen einen weiten Weg zurückgelegt", sagte Powell. Auch wenn die Fed noch keine Entscheidung über ihren künftigen Kurs getroffen habe, "würde ich eine Anhebung in aufeinanderfolgenden Sitzungen keineswegs vom Tisch nehmen", sagte er. Die nächste Sitzung des Offenmarktausschusses der Fed zur Festlegung der Zinssätze ist für den 25. und 26. Juli angesetzt. Die Fed legte nach zehn Erhöhungen in Folge zuletzt eine Pause ein und behielt die Leitzins-Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent bei. Sie will damit Zeit zum Sichten weiterer Konjunkturdaten gewinnen. Die Inflationsrate in den USA war im Mai zwar auf 4,0 von 4,9 Prozent im April gesunken, blieb aber deutlich über der von der Fed angepeilten Stabilitätsmarke.