Anleger dürften sich in der neuen Woche vor allem an frischen Konjunkturdaten orientieren. Zum Wochenstart stehen die Sentix-Stimmungsindikatoren aus der Euro-Zone auf der Agenda. Indes dürfte sich zeigen, dass die deutsche Industrie mehr und mehr den weltweiten Abschwung zu spüren bekommt. Bei den am Dienstag erwarteten Auftragszahlen rechnen von Reuters befragte Volkswirte mit einem Plus von 0,5 Prozent nach dem Einbruch im September. Bei den Produktionsdaten, die am Donnerstag folgen, rechnen die Experten mit einem Rückgang von einem halben Prozent. Der Ausblick auf die kommenden Monate dürfte angesichts von Inflation und Materialknappheit trüb bleiben.