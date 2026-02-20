Donald Trump begründete dies am Freitag mit seiner Personalentscheidung für die Nachfolge von Fed-Chef Jerome Powell, den er erneut scharf angriff. «Wir haben einen sehr inkompetenten Fed-Vorsitzenden, der hohe Zinsen mag - und zwar aus politischen Gründen», sagte Trump vor der Presse.
Mit dem künftigen Personal an der Spitze der Zentralbank würden die Zinsen jedoch «sehr deutlich» nach unten gehen. Trump hatte im vergangenen Monat angekündigt, den Finanzexperten Kevin Warsh als Nachfolger Powells zu nominieren. Die Amtszeit des derzeitigen Fed-Chefs endet im Mai.
(Reuters)