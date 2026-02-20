⁠Donald Trump begründete dies am Freitag mit seiner ‌Personalentscheidung für die ‌Nachfolge von ​Fed-Chef Jerome Powell, den er erneut scharf angriff. «Wir haben einen sehr inkompetenten Fed-Vorsitzenden, der hohe Zinsen ‌mag - und zwar aus politischen Gründen», sagte Trump vor der Presse.

Mit ​dem künftigen Personal an ​der Spitze ​der Zentralbank würden die Zinsen jedoch «sehr deutlich» ‌nach unten gehen. Trump hatte im vergangenen Monat angekündigt, den ​Finanzexperten ​Kevin Warsh als ⁠Nachfolger Powells zu ​nominieren. Die Amtszeit ⁠des derzeitigen Fed-Chefs endet im ‌Mai.

