Fast alle der 29 von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Ökonomen gehen davon ‌aus, dass ⁠die Schweizerische Nationalbank (SNB) den Satz bei ihrer Sitzung am morgigen Donnerstag bei null Prozent belassen werden. Auch ⁠für den weiteren Jahresverlauf sind sich die Experten weitgehend einig: 28 der 29 Befragten rechnen damit, dass die Zinsen ‌bis 2026 unverändert bleiben. An den Terminmärkten wird dagegen bereits auf eine ‌Zinsanhebung bis Dezember gewettet.