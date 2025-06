Die Finanzmärkte halten es für sehr wahrscheinlich, dass die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell auf der geldpolitischen Sitzung am Mittwoch stillhalten werden. Der Leitzins dürfte damit in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent bleiben. In diesem Bereich liegt er bereits seit Dezember - sehr zum Ärger von US-Präsident Donald Trump, der die unabhängige Notenbank zu einer kräftigen Lockerung drängt. Zuletzt verschärfte er den Ton und deutete sogar nicht näher beschriebene Zwangsmassnahmen an.