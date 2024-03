Die Swap-Märkte preisen am Mittwoch mit einer 37-prozentige Wahrscheinlichkeit eine Zinssenkung am Donnerstag ein — mehr als noch Anfang der Woche, als der Wert bei 30 Prozent lag. Zief sieht im Falle eines Zinsschritts den Franken um etwa einen Prozent in Richtung von 90 Rappen pro Dollar und 97 Rappen pro Euro nachgeben. Dieses Niveau wurde zuletzt im letzten November getestet.