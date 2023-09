Die Preisdaten für August stehen erst am Mittwoch kommender Woche an und somit einen Tag vor dem nächsten Zinsentscheid der Bank of England (BoE). Die Notenbank ist aus Sicht ihres Chefs Andrew Bailey nach einer Serie von geldpolitischen Straffungen «viel dichter» am Zinsgipfel dran. Doch liess Bailey jüngst mit Blick auf die nächste Sitzung am 21. September offen, ob es dann noch weiter nach oben geht. Die BoE hat auf allen ihren vergangenen 14 Sitzungen eine Erhöhung beschlossen und den Leitzins zuletzt auf 5,25 Prozent gehievt - das höchste Niveau seit 15 Jahren. Das starke Lohnwachstum dürfte sie nach Ansicht der meisten Anleger dazu veranlassen, die Zinsen nächste Woche auf 5,50 Prozent anzuheben.