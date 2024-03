Ein verhaltenes Investmentklima in Deutschland geht aus den Ifo-Konjunkturumfragen vom Dezember hervor, wie das Münchner Institut am Donnerstag mitteilte. «Unternehmen investieren wegen höherer Zinsen deutlich weniger in Energieeffizienz und erneuerbare Energien», sagte Ifo-Forscher Manuel Menkhoff. «Auch Investitionen in Forschung und Entwicklung sind betroffen.»