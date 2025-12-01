Der Effekt des Zinseszinses nimmt mit sinkenden Zinsen also stark ab. Beträgt die Verzinsung der Altersguthaben im Durchschnitt nur 1 Prozent, liegt der Kapitalzuwachs über 30 Jahre bei mickrigen 17 Prozent. Auf das vorhergehende Beispiel gemünzt wäre dies ein Wertzuwachs von weniger als 30’000 Franken. Der Mindestzinssatz für die Altersguthaben in der 2. Säule beträgt seit Anfang 2024 1,25 Prozent. Dieser Satz gilt für obligatorische Altersguthaben und darf von den Pensionskassen nicht unterschritten werden. Bei überobligatorischen Guthaben gibt es keinen Mindestzinssatz.