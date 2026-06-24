«Der US-Dollar ist nach wie vor der bevorzugte sichere Hafen», sagte Ray Attrill, Devisenstratege bei der National Australia Bank. Zugleich verdichteten sich die ‌Anzeichen für eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank. Laut dem FedWatch-Tool der CME-Börse preisen die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von 36 Prozent für eine Zinserhöhung im Juli ​ein, verglichen mit neun Prozent in der Vorwoche.