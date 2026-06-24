Auch die Suche nach sicheren Häfen angesichts des jüngsten Ausverkaufs bei Technologie-Aktien treibt Börsianern zufolge die Nachfrage. Der Dollar-Index klettert in der Spitze um 0,3 Prozent auf 101,69 Punkte und damit auf das höchste Niveau seit Mai 2025.
«Der US-Dollar ist nach wie vor der bevorzugte sichere Hafen», sagte Ray Attrill, Devisenstratege bei der National Australia Bank. Zugleich verdichteten sich die Anzeichen für eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank. Laut dem FedWatch-Tool der CME-Börse preisen die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von 36 Prozent für eine Zinserhöhung im Juli ein, verglichen mit neun Prozent in der Vorwoche.
Für September stieg die Wahrscheinlichkeit auf über 70 von zuvor 29 Prozent. Dies drückte den Euro um 0,4 Prozent auf ein über einjähriges Tief von 1,134 Dollar.
(Reuters)