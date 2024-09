US-Arbeitsmarktbericht mit Spannung erwartet

Timing und Tempo der anvisierten Zinssenkungen macht die Fed von den US-Inflations- und Wirtschaftsdaten abhängig. Neue Hinweise auf das Vorgehen der Notenbanker erhoffen sich die Investoren daher am Mittwoch vom Beige Book, dem Konjunkturbericht der Fed. Am Freitag steht zudem der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung auf der Agenda. «Sollte sich darin eine schnellere Eintrübung der Beschäftigungslage zeigen, muss es entsprechend schneller gehen mit der Lockerung der Geldpolitik», heisst es in einem Kommentar der LBBW. Ein massvoller, geordneter Abstieg vom Zinsgipfel sei aus heutiger Sicht das wahrscheinlichste Szenario. Allerdings «stehen die USA doch an einem Punkt in der konjunkturellen Entwicklung, wo sich die Vorzeichen rasch ändern können», warnen die LBBW-Analysten. Anfang des Monats war an den Finanzplätzen Panik ausgebrochen, als schwache Zahlen vom Jobmarkt die Angst vor einer Rezession in den USA geschürt hatten.