Rätselraten um Zeitpunkt der US-Zinswende

Etwas anders ist die Situation in den USA gelagert: Hier nahm der Teuerungsdruck zuletzt wieder zu. Mit 3,2 Prozent im Februar waren die Verbraucherpreise noch ein gutes Stück vom Ziel der Zentralbank entfernt, die einen Wert von zwei Prozent anstrebt. Die am Mittwoch anstehenden Inflationszahlen für März dürften erneut recht hoch ausfallen, wenn auch nicht ganz so stark wie in den beiden Vormonaten, prognostiziert Commerzbank-Analyst Christoph Balz. «Es wird immer deutlicher, wie schwierig es ist, die US-Inflation auf zwei Prozent zu drücken, wenn gleichzeitig die Wirtschaft gut läuft.» Die Investoren setzten zuletzt auf eine Lockerung der US-Geldpolitik zur Jahresmitte. Mark Dowding, Chefanleger beim Vermögensverwalter RBC BlueBay, geht davon aus, dass es im Juli so weit sein könnte. «Sofern sich die Konjunktur nicht deutlich abkühlt, erwarten wir in diesem Jahr aber nur eine oder zwei Zinssenkungen.»