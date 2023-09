Am Schweizer Hypothekenmarkt ist nach den zwei Zinserhöhungen der SNB im März und Juni etwas Ruhe eingekehrt. So haben sich gemäss dem Hypothekenvermittler Moneypark die Zinssätze für Festhypotheken eingependelt und die Volatilität hält sich in Grenzen. Saron-Hypotheken dürften allerdings weiter steigen.