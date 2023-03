Mit welcher Mietzinsentwicklung müssen die Haushalte rechnen?

Gerade in den Zentren dürfte sich der Druck auf die Mieten 2023 unter den heutigen Voraussetzungen deutlich erhöhen. Aber auch abseits der Zentrumslagen dürfte es an Standorten mit einer guten Erreichbarkeit zu Preisanstiegen kommen. Im Wirtschaftsraum Zürich stiegen die inserierten Mietzinse bereits in der zweiten Jahreshälfte 2022 in allen Teilregionen, was angesichts der zunehmenden Knappheit nicht erstaunt. In der Stadt Zürich werden heute selbst an unterdurchschnittlichen Lagen bereits überzogene Mietpreise für Neubauwohnungen beobachtet. Abzuwarten bleibt, ob die Zürcher Politik nach den Beispielen von Genf und Basel ebenfalls regulatorisch in den Markt eingreifen wird. Der Druck von Seiten der Bevölkerung zur Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum jedenfalls steigt.