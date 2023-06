Damit hatte der Markt nicht gerechnet: Die Bank of Canada schloss sich am Mittwoch der Reserve Bank of Australia mit weiteren Zinserhöhungen an, um den Anstieg der Inflation zu bekämpfen. Die überraschenden Zinserhöhungen der beiden Notenbanken senden ein Signal über die Grenzen von Kanada und Australien hinaus. Denn die Hoffnungen auf US-Zinssenkungen später in diesem Jahr schwinden nun zunehmend. Und auch der Kampf gegen die Inflation weltweit dürfte noch lange nicht vorbei sein.