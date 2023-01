Sie sprechen den Zinsschock an, der im Kampf gegen die Inflation in Kauf genommen wird…

An vorderster Stelle ist es die US-Notenbank Fed, die das erste Mal seit den 80er Jahren die Leitzinsen in diesem Tempo angehoben hat. Als Konsequenz sind die Anleiherenditen in den USA in kürzester Zeit um 4 Prozentpunkte angestiegen, was den Zinsschock illustriert. Eine solch gewaltige Restriktion der Geldpolitik kann nicht spurlos an der Wirtschaft vorbeigehen. Man sieht die Auswirkungen des Zinsschocks bereits an den Immobilienmärkten. Die langfristigen Hypothekarzinsen haben sich in den USA innerhalb kürzester Zeit von 3 auf über 7 Prozent mehr als verdoppelt. Die Folge sind rückläufige Bauinvestitionen und Immobilienpreise. Ähnliches sieht man zum Teil auch in Europa. In Deutschland sind beispielsweise die Bauaufträge eingebrochen. Und die Entwicklung ist noch nicht zu Ende.