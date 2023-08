Zentralbank und Finanzaufsicht gaben am Donnerstag bekannt, ab 25. September die Zinsen von bereits bestehenden Hypothekenkrediten für Erstkäufer von Immobilien senken zu wollen. Zugleich kündigten mehrere Metropolen - darunter Shenzhen, Guangzhou und Wuhan - an, die bislang geltenden Regeln für die Vergabe von Hypotheken zu lockern. Hauskäufer könnten nun unabhängig von ihrer bisherigen Kreditwürdigkeit in den Genuss von vergünstigten Darlehen kommen. Die östliche Provinz Jiangsu wiederum will die Anzahlungsquote für den Erstkauf einer Immobilien senken.