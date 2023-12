Auch die Kommentare der geldpolitischen Falken Schnabel und Waller deuten darauf hin, dass die Zentralbanken sich in einem neuen Umfeld bewegen. Schnabel sagte in einem Reuters-Interview, dass eine weitere Zinserhöhung durch die EZB nun «eher unwahrscheinlich» sei, die Inflationsentwicklung hingegen «ermutigend». Waller deutete in Kommentaren auf einer Veranstaltung des American Enterprise Institute Ende November an, dass eine weitere Verbesserung der Inflationsdaten über mehrere Monate hinweg den Weg für eine Senkung des Leitzinses ebnen könnte.