Das höhere Preisniveau scheint auch so manchen Traum vom Eigenheim zerstört zu haben. Vor vier Jahren gaben noch 66 Prozent an, eines Tages in den eigenen vier Wänden leben zu wollen. Aktuell sind es nur noch 55 Prozent. Eigentum ist im Vergleich zum Mieten teurer geworden, so Vogt: «Vor drei Jahren konnte man beim Kauf die Wohnfläche deutlich erhöhen und dank tiefen Hypothekarzinsen gegenüber Mietern markant Geld sparen.» Heute sei es gut möglich, dass man am Ende zwar über mehr Wohnfläche verfügt, aber mindestens gleichviel zahlt wie zuvor als Mieter.