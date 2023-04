Ungeachtet der höheren Finanzierungskosten liessen sich die Eigenheimbesitzer in spe ihren Traum vom Wohneigentum also nochmals mehr kosten. Gerade in ländlichen und eher peripheren Regionen dürfte der Höhepunkt aber auch im Eigenheimsegment mittlerweile erreicht sein. In den kommenden Quartalen sei somit auch beim Wohneigentum ein Bremseffekt zu erwarten.