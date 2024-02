Während der Kanton Zürich die Zinsen 2024 um 0,75 Prozent auf 1,00 Prozent hochgeschraubt hat, drehten nicht alle Kantone gleich stark an der Zinsschraube. Es zeigt sich ein klares Gefälle zwischen der deutschen und der welschen Schweiz. Die Deutschschweizer zahlen im Schnitt deutlich mehr als ihre Westschweizer Kollegen. Am unteren Ende halten die Kantone Neuenburg und das Wallis (0,00 Prozent) weiterhin an der Nullzins-Politik fest und mit Solothurn gesellt sich ein einziger Deutschschweizer Kanton dazu.