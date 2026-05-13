Bei der Europäischen Zentralbank (EZB) ‌stellen sich die Börsianer darauf ein, dass die Zinsen bis zum Jahresende um 75 Basispunkte angehoben werden und rechnen mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent mit ​dem ​Startschuss im Juni. Derzeit liegt der Satz ⁠für die Einlagenfazilität bei 2,0 Prozent. Die Renditen ​europäischer Staatsanleihen notierten nahe ihrer ⁠Mehrjahreshochs: Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe trat bei 3,10 Prozent auf der ‌Stelle. Ende März hatte sie mit 3,13 Prozent ihren höchsten Stand seit Juni 2011 erreicht. Ein steigendes Zinsniveau führt in der ‌Regel zu fallenden Anleihekursen, da neue Bonds den Investoren höhere Zinsen ​bieten, wodurch ältere Anleihen mit niedrigeren Zinskupons weniger attraktiv werden.