Inwiefern sind die Vorwürfe nicht haltbar?

Zum einen verwechselt Grizzly teilweise Anlagen oder bezieht sich auf solche, welche bereits mit Gewinn verkauft wurden. Zum anderen vergleicht der Report unterschiedliche Zeiträume und nimmt veraltete Datenpunkte als Grundlage. Schon die Art- und Weise, wie der Report geschrieben ist, darauf hin, dass die Autoren nicht unvoreingenommen und neutral sind. Nur als Beispiel: Der Grizzly-Bericht leitet ein, dass Partners Group rund 40 Prozent der Assets «ernsthaft überbewertet» habe. Liest man weiter, so stellt sich heraus, dass sich diese 40 Prozent a) auf die Region Westeuropa beziehen, was nur rund ein Viertel des analysierten Fonds ausmacht, und b) ist dann hinten nur noch von «fragwürdiger Bewertung» die Rede. Über den gesamten Fonds errechnen die Autoren den Anteil von «Anlagen mit fragwürdiger Bewertung» auf 21 Prozent. Folglich wurden in der eigenen Einleitung des Berichts die tatsächlichen Erkenntnisse des Berichts masslos übertrieben.