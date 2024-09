Trotz des am Mittwochmorgen angekündigten neuen Restrukturierungsprogramms bleibe die Aktie des Solarunternehmens Meyer Burger «uninvestierbar», schreibt der zuständige Analyst der Zürcher Kantonalbank. «Das langfristige Überleben von Meyer Burger steht weiterhin in Frage», so sein Verdikt.