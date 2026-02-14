Wie wirken solche Drohungen auf Anleger?

Investoren lassen sich davon nicht beeindrucken, gerade weil sie im Auftrag ihrer Kunden handeln. Der US-Präsident könnte es rein theoretisch erschweren, US-Titel zu verkaufen, indem er dies hoch besteuert. Aber er kann Anleger nicht zwingen, US-Staatsanleihen zu kaufen. Bei einem Käuferstreik bei einer Emission wäre er machtlos.