Die ZKB-Tochter Swisscanto und die Zürich Versicherungs-Gesellschaft bauen ihre Beteiligungen an der Pensionskassen-Dienstleisterin PFS Pension Fund Services weiter aus. Beide Gesellschaften haben per Anfang Februar ihre Anteile auf je 45 Prozent erhöht, wie die PFS am Mittwoch mitteilte.