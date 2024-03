Dafür hat die ZKB im Jahr 2023 den fixen Lohnanteil wieder stärker gewichtet - auch das war so gewollt. Laut Geschäftsbericht stiegen die Grundsaläre in der Summe um 1,5 Prozent. Die Erhöhungen seien primär dazu verwendet worden, «Mitarbeitende näher an marktübliche Standards herauszuführen», so der Vergütungsbericht.