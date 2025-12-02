Damit lichtet sich das Feld der Kaufempfehlungen für die Swisscom-Aktie weiter. Laut LSEG empfehlen noch drei Expertinnen und Experten den Kauf, acht raten zum Halten und acht zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel für die nächsten zwölf Monate liegt rund 6,4 Prozent tiefer bei 532,80 Franken. Das höchste Kursziel wird bei 730 Franken angesetzt, das niedrigste bei 367 Franken.