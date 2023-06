Die Zürcher Kantonalbank hat den Abschluss der Übernahme der Credit Suisse in das Finanzmodell der UBS eingearbeitet und kommt zum Schluss, dass das Wertpapier der grössten Schweizer Bank unter Wert beurteilt wird. Die Aktie werde mit 0.6mal Buchwert für 2024 gehandelt, was die ZKB "als zu günstig" erachtet, wie sie in einer Studie am Montag schreibt.