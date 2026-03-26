Nach diversen substanziellen Verkäufen brauche Intershop vermehrt attraktive Zukäufe, um die bisherige Wertschöpfungsdynamik aufrechtzuerhalten. Trotz komfortabler Finanzierung mit einer Loan-to-Value-Quote von 28 Prozent sieht Kagerer Herausforderungen: Hohe Preise und intensiver Wettbewerb im Tiefzinsumfeld dürften Renditen belasten und Reinvestitionen erschweren. Zudem erscheine das Portfolio im Vergleich zur Peer-Gruppe sowohl qualitativ als auch in Bezug auf die Lage weniger attraktiv - was sich unter anderem in einer hohen Leerstandsquote sowie einer vergleichsweise kurzen gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit der Mietverträge widerspiegle.