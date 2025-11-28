Bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB) übernimmt Silvan Stöckli per 1. Dezember 2025 die Leitung des Immobilien-Transaktionsmanagements im Asset-Management. Er folgt damit auf Daniel Stoll, der die Bank nach rund 15 Jahren verlässt, um sich selbständig zu machen.
Der neue Bereichsleiter gilt als erfahrener Spezialist für komplexe Immobilientransaktionen, erklärte die ZKB am Freitag in einem Communiqué. Mit seiner Ernennung solle die Kontinuität im gut aufgestellten Team gewahrt bleiben.
Im Zuge eines geplanten Ausbaus des Transaktionsteams werde Stöckli bis Mitte 2026 im Co-Lead von Rafik Awad unterstützt, hiess es weiter. Aktuell belaufe sich das jährliche Transaktionsvolumen der Bank auf über eine halbe Milliarde Franken.
(AWP)