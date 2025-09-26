Roger Reist wird per 1. Juli 2026 die Funktion eines Leiters Institutionals & Multinationals übernehmen. Er löst in dem Amt Stephanino Isele ab, der die Bank altersbedingt per Mitte 2026 verlassen wird. Reist ist derzeit Geschäftsleitungsmitglied bei Raiffeisen Schweiz, wo er das Departement Firmenkunden, Treasury & Markets leitet, wie die Zürcher Kantonalbank (ZKB) am Donnerstagabend mitteilte. Er verfüge über eine langjährige Fach- und Führungserfahrung im Banking, insbesondere in den für seine neue Rolle relevanten Bereichen, betont die ZKB. Vor seiner Funktion bei Raiffeisen war er bereits von 2010 bis 2020 in diversen Leitungsfunktionen bei der ZKB tätig gewesen.
Bei Raiffeisen Schweiz tritt Reist nun zurück, wie Raiffeisen in einer separaten Mitteilung schreibt. Interimistisch werde sein Departement von Philipp Ackermann, Leiter Treasury von Raiffeisen Schweiz, geführt. Die Suche nach einer Nachfolge werde umgehend in die Wege geleitet.
Rücktritt von Daniel Previdoli
Wie die ZKB weiter mitteilte, wird Daniel Previdoli seine Funktion als Leiter Products, Services & Directbanking im Rahmen der geplanten Nachfolgeregelung per Ende 2026 abgeben. Der heute 63-jährige werde anschliessend die Bank verlassen. Previdoli ist laut den Angaben seit über 17 Jahren als Mitglied der Generaldirektion für die ZKB tätig.
Die Rücktrittsankündigung von Daniel Previdoli erfolge im Rahmen der regulären langfristigen Nachfolgeplanung für die Mitglieder der Generaldirektion, heisst es in der Mitteilung. Der Bankrat habe nun die Möglichkeit einer «sorgfältigen und optimalen Nachfolgeregelung». Der Prozess sei bereits initiiert und über die Nachfolge werde zu gegebener Zeit informiert, heisst es.
(AWP)