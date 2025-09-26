Roger Reist wird per 1. Juli 2026 die Funktion eines Leiters Institutionals & Multinationals übernehmen. Er löst in dem Amt Stephanino Isele ab, der die Bank altersbedingt per Mitte 2026 verlassen wird. Reist ist derzeit Geschäftsleitungsmitglied bei Raiffeisen Schweiz, wo er das Departement Firmenkunden, Treasury & Markets leitet, wie die Zürcher Kantonalbank (ZKB) am Donnerstagabend mitteilte. Er verfüge über eine langjährige Fach- und Führungserfahrung im Banking, insbesondere in den für seine neue Rolle relevanten Bereichen, betont die ZKB. Vor seiner Funktion bei Raiffeisen war er bereits von 2010 bis 2020 in diversen Leitungsfunktionen bei der ZKB tätig gewesen.