Die übrigen Mitglieder wurden bis 2027 in ihren Ämtern bestätigt, wie die ZKB am Montag mitteilte. Der Kantonsrat nahm die Erneuerungswahl in seiner Sitzung vom Montag vor. Die neugewählten Kreuzer, Zimmermann und Vogt treten ihr Amt per 1. Januar 2024 an. Sie ersetzen in dem Gremium Anita Sigg von der GLP, Stefan Wirth von der Mitte und Peter Ruff von der SVP, welche allesamt Ende 2023 wegen Amtszeitbeschränkung nach 12 Jahren aus dem Bankrat ausscheiden.