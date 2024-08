Sinkende Erträge bei steigenden Kosten

Während die Erträge insgesamt also rückläufig waren, stiegen die Kosten weiter an. Der Gesamtaufwand erhöhte sich um 5,0 Prozent auf 859 Millionen Franken, wobei der Personalaufwand um 3,0 Prozent und der Sachaufwand um 10,3 Prozent anstieg. Die ZKB spricht hier von «gezielten Investitionen in Wachstum und Innovation». Das Aufwand-/Ertrags-Verhältnis, eine wichtige Kennzahl bei Banken, stieg damit aber deutlich an auf 54,7 Prozent (VJ 48,7 Prozent). Werte unter 50 Prozent gelten gemeinhin als sehr gut.