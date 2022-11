Ein wichtiger Grund für das erwartete BIP-Wachstum 2023 von 1 Prozent sei die hohe Nettozuwanderung, schreibt die ZKB am Mittwoch in einer aktuellen Studie. So dürfte der Wanderungssaldo im laufenden Jahr so hoch ausfallen wie seit Jahren nicht mehr, und auch für 2023 zeichne sich keine Trendumkehr ab. Der Bevölkerungsanstieg stütze entsprechend den privaten Konsum.